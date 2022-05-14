İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

14.05.2022 12:02
İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesinde evden, inşaattan, bağ/bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Olaya karışan suçlu veya suçluların tespit edilmesine yönelik Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 ayrı faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisinin A.K. olduğunu belirledi. 11 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Karaburun, Jandarma, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili yakalandı - Son Dakika
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