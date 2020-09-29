İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ruhsatsız bir yapı içerisinde kaçak içki depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi
İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi

Cumhuriyet Mahallesi, Operasyon, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi         
14:28
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu         
12:55
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 6 bin 672 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei