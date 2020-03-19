İzmir'de 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayrancılar Mahallesinde M.T'ye ait bir depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.T'yi gözaltına aldı.

İlçe Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle depoda yapılan kontrolde, soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 4 bin 800 litre izopropil, 2 bin 51 litre piyasaya sürülmek üzere plastik şişelere hazırlanmış el dezenfektanı, 19 bin 555 boş plastik şişe ile çok sayıda sahte etiket ve ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.