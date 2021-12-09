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İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

09.12.2021 09:49
İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bandrolsüz şaraplar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 33 şişe olmak üzere toplam 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ve 801 TAPDK bandrolü ele geçirildi. İşletme sorumlusu K.G. de gözaltına alındı.


İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi
İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi - Son Dakika
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