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İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

14.02.2022 23:28
İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 197 kaçak göçmen ve 10 insan kaçakçısı yakalandı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda 197 kaçak göçmen ve 10 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir'de deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı. Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne insansız hava aracıyla tespit edildi. Organizatörler tespit edildiklerini anlayınca tekneye geldikleri öğrenilen 29 göçmeni beklemeden hareket etti. Teknedeki 197 kaçak göçmen ve 10 insan kaçakçısı yakalanırken, 29 göçmen de Foça ilçesi yakınlarında jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yakalandı. Toplamda yakalanan göçmen sayısının 226 olduğu bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu P.K., İran uyruklu H.H.N., H.G. ve K.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.B., S.E., E.E., İ.T., H.K. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı
İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı
İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İtalya, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika


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