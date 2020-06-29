İzmir'de 6 gün önce park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir- Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra 35 V 0945 plakalı otomobiliyle arkadan çarparak ağır yaralanan Barış Sazan, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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