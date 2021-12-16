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İzmir'de 6 günde sürücülere 14 bin 10 adet trafik cezası kesildi - Son Dakika

İzmir'de 6 günde sürücülere 14 bin 10 adet trafik cezası kesildi

16.12.2021 07:42
İzmir'de 6 günde sürücülere 14 bin 10 adet trafik cezası kesildi

İZMİR'de, trafik ekipleri 6-12 Aralık tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde, kuralları ihlal eden sürücülere toplam 14 bin 10 adet trafik cezası kesti.

İZMİR'de, trafik ekipleri 6-12 Aralık tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde, kuralları ihlal eden sürücülere toplam 14 bin 10 adet trafik cezası kesti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 6-12 Aralık tarihleri arasında denetim yaptı. Denetimlerde  3 bin 239 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 2 bin 186 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 3 bin 532 araç sürücüsüne yasak parktan, 952 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 550 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 503 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 260 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan, 182 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 114 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 61 araç sürücüsüne yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten, 42 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden, 6 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan ve bir araç sürücüsüne makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden olmak üzere toplam 14 bin 10 trafik cezası kesildi.Öte yandan, 9 bin 773 trafik cezasının Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında, 4 bin 237 trafik cezasının ise Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında kesildiği öğrenildi.


Trafik Denetleme, Tragger, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 günde sürücülere 14 bin 10 adet trafik cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 6 günde sürücülere 14 bin 10 adet trafik cezası kesildi - Son Dakika
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