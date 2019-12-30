İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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