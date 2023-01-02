İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı

02.01.2023 21:25

- İzmir'de 6 işçiye mezar olan vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazası böyle görüntülendi İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

- İzmir'de 6 işçiye mezar olan vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 6 işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazası böyle görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada1 kişinin hızla yola düştüğü ve akabinde vinçten kopan parçaların da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü yer alıyor.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Korku dolu anlar böyle görüntülendi

Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin yukarıdan hızla asfalta düştüğü ve ardından vincin kopan parçalarının da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştüğü, o esnada ise kaldırımda yürüyen 2 kişinin olay anında geriye doğru koşarak kaçtıkları ve cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın da geri manevra yaptığı korku dolu anlar yer aldı.

İşçilerin sosyal medya görüntüleri de ortaya çıktı

Ayrıca kule vinçte çalışan işçilerin daha önce cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya yüklemiş oldukları videonun da görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verilirken, olayla ilgili inşaat firması sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Mimar Muhammet Fatih Yolçi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fikret Kamil Aydın ve vinç şirketi sahibi İrfan Kasırga tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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