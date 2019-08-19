İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı
1 saat önce
İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:27 Kaynak: İHA
'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye devam eden İzmir Emniyeti
, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yaptı. Terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtildi. - İZMİR
İzmir'de konser veren Aleyna Tilki'ye hayranından ilginç pankart: Aley baba Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevden alındı Sındırgı'da göç tersine döndü,