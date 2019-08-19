Son Dakika Haberleri: İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı
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İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı

50 dakika önce

İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı, System.String[]
İzmir'de PKK/KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye devam eden İzmir Emniyeti, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yaptı. Terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtildi.
(İHA)
İzmir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:45 Kaynak: İHA
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