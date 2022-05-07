İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA

07.05.2022 10:38

İZMİR'in Çeşme ve Urla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 68 kaçak göçmenden 60'ına, 387 bin 840 lira ceza kesildi.

İZMİR'in Çeşme ve Urla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 68 kaçak göçmenden 60'ına, 387 bin 840 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri, insansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen çalışmalarda önceki gün Çeşme açıklarındaki botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanda dün de İHA ile tespit edilen 31 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 68 kaçak göçmenden 60'ına 'yasa dışı giriş- bulunma' nedeniyle toplam 387 bin 840 lira para cezası kesildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)

İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA
İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 60 KAÇAK GÖÇMENE 387 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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