İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

AK PARTİ'Lİ HIZAL: BU ÇİLE İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZE REVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle kentin Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine 60 saat süreyle su verilemeyecek olmasına tepki gösterdi. AK Parti'li Hızal, "Vatandaşlarımıza su hizmetini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunma misyonu olan İZSU, ne yazık ki yaşanan bu krizde de ne kadar başarısız yönetildiğini gözler önüne serdi. Yıllardır her belediye yönetimi bu iştirake para gönderdi, müdür atadı, başka da bir iş yapmadı. Kentin en önemli işletmelerinden olan İZSU, çok önemli bir misyon yüklenmişken 2,2 metrelik boru hattı patlayacak dereceye gelene kadar neden bakımını yapmaz? Yaşanan bu çile İzmirli hemşehrilerimize reva mı? 60 saat boyunca su verilemeyecek kadar büyüyen bir arıza bu aşamaya gelinceye kadar ne yaptınız? İZSU ve belediye yetkililerinin kentte su hizmetinin kesintiye uğramaması için gerekli çalışmaları acilen yapması gerek" dedi.

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun dün patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek."

Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.

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İZMİR, (DHA)