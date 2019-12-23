İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2 - Son Dakika

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2

6 saat önce

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2.

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:37 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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