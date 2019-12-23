Son Dakika › Güncel › İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2 - Son Dakika
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2
6 saat önce
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:37 Kaynak: DHA
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2
Son Dakika Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik diyorum İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü