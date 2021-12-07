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İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ

07.12.2021 11:37

İZMİR'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi.

İZMİR'de, polisin durdurduğu bir cipte yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, piyasa değeri 600 bin TL olan 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir cipte gümrük kaçağı gözlükler olduğu ihbarı aldı. Geçen 1 Aralık'ta Konak ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 600 bin TL olduğu öğrenilen 320 güneş gözlüğü ve 447 gözlük çerçevesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.T.A. emniyete götürüldü.

İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kaçakçılık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE 600 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK GÖZLÜK VE GÖZLÜK ÇERÇEVESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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