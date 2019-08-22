Son Dakika Haberleri: İzmir'de 600 kilogram skunt ele geçilirdi
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İzmir'de 600 kilogram skunt ele geçilirdi

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 kilo skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 600 kilogram skunt ele geçilirdi, System.String[]

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 600 kilo skunk ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratını aldı. Eve yapılan operasyonda yaklaşık 600 kilogram skunt adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.


İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Yine narkotik şubemizin güzel bir çalışması oldu. Dün gece şehrimize büyük miktarda uyuşturucu gireceğine yönelik bilgimiz oldu, zaten daha önce de takip ediyorduk. Karabağlar ilçemizde, müstakil bir evde skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdik. Şu ana kadar 2 gözaltı var ama operasyonlarımız sürüyor, belki ek gözaltılar olabilir. Güzel bir çalışma oldu. Skunk, son dönemde oldukça yaygınlaşan, gençlerimizi zehirleyen bir uyuşturucu türü. Biz de bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Bu operasyonla birlikte bu yıl yaklaşık 6 ton 300 kilo skunk ele geçirdik. Çalışmalarımız sürecek" dedi.


Aşkın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğunu belirterek operasyonların kararlılıkla süreceğini söyledi. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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