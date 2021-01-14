İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesindeki Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir adreste, kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 600 litre sahte şarap ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de 600 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

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