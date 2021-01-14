İzmir'de 600 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 600 litre sahte şarap ele geçirildi

14.01.2021 17:53
İzmir'de 600 litre sahte şarap ele geçirildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 600 litre sahte şarap ele geçirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 600 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabağlar ilçesindeki Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir adreste, kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 600 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi B.D. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de 600 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

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