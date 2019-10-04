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İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı

12 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 61 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan gitmek isteyenlerin bulunduğu bir tekne, Çeşme açıklarında tespit edildi.

Operasyon kapsamında, teknede Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 46 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan O.K, M.K. ve Afganistan uyruklu A.R.İ, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çeşme Top Burnu bölgesinde durdurulan bir başka teknede de Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan B.Y, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriye uyruklu düzensiz göçmenler de İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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