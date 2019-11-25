Son Dakika Haberleri: İzmir'de 61 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 61 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 61 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 61 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 61 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince 61 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Karaabdullah Burnu ve Seferihisar'ın Salihleraltı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ihbar üzerine hareketli iki lastik botu durdurdu. Ekipler, botlardaki yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan 61 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:47:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 61 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]