İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmış gübre markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte gübre sürdüğü öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 61 ton 810 kilogram sahte gübre, 3 bin 550 sahte barkod, 5 bin 230 bilinen markalara ait boş çuval, 5 tartı ve dikim malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte gübrelerin piyasa değerinin 2 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Düzenlenen operasyonda M.P, M.A, O.Ş, M.Ş.O, M.Ü, M.Ş.K, İ.Ö. ve Y.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.