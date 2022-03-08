613 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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613 tarihi eser ele geçirildi

08.03.2022 15:59

İzmir'de, büyük bölümü gümüş ve bronz sikke olmak üzere 613 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de, büyük bölümü gümüş ve bronz sikke olmak üzere 613 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karabağlar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, Roma, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 538'i gümüş ve bronz sikke olmak üzere metal yüzük, ok ucu, pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap gibi toplam 613 tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

613 tarihi eser ele geçirildi
613 tarihi eser ele geçirildi
613 tarihi eser ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Kaçakçılık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 613 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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