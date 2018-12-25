İzmir'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, lastik botla denize açılan 62 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde düzenlenen operasyonda, lastik botla denize açılan 62 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sığacık Körfezi açıklarından lastik botla denize açılan bir grubun, motor arızası nedeniyle akıntıya kapıldığı bilgisini aldı.
Bölgeye gönderilen ekipler, lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Orta Afrika
, 15 Kongo
, 10 Mali, 3 Filistin
, 2 Burkina
Faso, 2 Kamerun
, 2 Togo
, 2 Senegal
ve 2 Yemen
uyruklu düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 Kaynak: AA
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