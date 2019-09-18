Son Dakika Haberleri: İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İzmir'de 62 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Sığacık Körfezi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Orta Afrika, 14 Suriye, 14 Irak, 4 Somali, iki Kongo, iki Togo ile Gine, Filistin, Sudan, Burkina Faso ve Sierra Leone uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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