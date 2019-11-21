İzmir'de, 63 FETÖ şüphelisi daha adliyede

İzmir'de, FETÖPDY soruşturması kapsamında, TSK içindeki kripto yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 120 şüpheliden 63'ü daha adliyeye sevk edildi. Dün sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 2 şüphelide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖPDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları tespit edilen şüpheliler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi. Gözaltı kararları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 44 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 63'ü daha bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.