İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi

08.03.2022 15:01
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 631 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 631 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili 2 şüpheli takibe alan ekipler, 2 Mart günü belirlenen iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, Arkaik, Roma Bizans Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen, 538 adet gümüş ve bronz sikke, 45 adet obje, 23 adet metal yüzük, ok ucu ve ağırlık, 5 adet pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap, 1 adet mermer obje ve 1 adet insan yüzü tasvirli metal obje olmak üzere toplam 631 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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