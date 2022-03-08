İzmir'de 631 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 631 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili 2 şüpheli takibe alan ekipler, 2 Mart günü belirlenen iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, Arkaik, Roma Bizans Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen, 538 adet gümüş ve bronz sikke, 45 adet obje, 23 adet metal yüzük, ok ucu ve ağırlık, 5 adet pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap, 1 adet mermer obje ve 1 adet insan yüzü tasvirli metal obje olmak üzere toplam 631 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İZMİR