İzmir'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Körfezi'nden denize açılan lastik bota müdahale etti. Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 36 Orta Afrika, 19 Kongo ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: AA
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