Son Dakika Haberleri: İzmir'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 64 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Körfezi'nden denize açılan lastik bota müdahale etti. Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 36 Orta Afrika, 19 Kongo ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Güncel
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