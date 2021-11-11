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İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

11.11.2021 14:31

İZMİR'in Bornova ilçesinde bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'de yaşayan her vatandaş için 3 fidan dikileceğini belirterek, "Kimse, bir dikili ağacımız yok demesin" dedi.

Türkiye'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde saatler 11.11'i gösterdiğinde ülke genelinde her vatandaş için 3 adet olmak üzere toplamda 252 milyon adet dikilen fidanların 65 bini İzmir'de dikildi. İzmir'de, il genelinde 19 farklı noktada fidan dikimi gerçekleştirilirken, yıl sonuna kadar 12 milyon 775 fidanın toprakla buluşacağı belirtildi. Yakaköy Mahallesi'nde, 'Geleceğe nefes, Dünya'ya nefes' temasıyla yapılan fidan dikimine, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Uğur Malayoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ile ilkokuldan üniversiteye kadar çok sayıda öğrenci katıldı.

'KİMSE, BİR DİKİLİ AĞACIM YOK DEMESİN'

Fidan dikimi öncesinde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'de yaşayan her vatandaş için üç fidan dikileceğini belirterek, "Kimse bir dikili ağacımız yok demesin. 2019 yılında alınan karar ile 11 Kasım Türkiye'de milli ağaçlandırma günü ilan edildi. Kararın ne kadar isabetli olduğunu bu yüksek katılımdan anlıyoruz. Her zaman olağan dönemlerde bir millet olarak yekvücut olmayı başaran bir milletiz. Bir toprağı geliştirme noktasında ihtilaflara düşüyoruz. Müşterek paydamız yeşil. Biz millet olarak ormana olağanüstü kıymet veren, yaş kesen, baş keser diyen bir milletiz esasında. Bizim ormana verdiğimiz ehemmiyetin neticesi olarak bunu bir ulusal gün ilan eden millet biz olduk. Yaşadığımız son dönem felaketleri biliyorsunuz. İklim değişikliği dediğimiz hadiselerden kaynaklı afetlerle karşılaşıyoruz. Sel, sıcaklık artışı gibi. Son dönemde tüm dünyada gündem olan Paris Sözleşmesi ve Yeşil Mutabakat ile karşılaşıyoruz. Son 150 yıldır modern çağın kurduğu medeniyetin sonuçları. İklimi değiştirdik, tabiatın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz lazım, hep beraber çalışmamız lazım. Ağaçlar ormanlar vazgeçilmezimiz. Yıl sonuna kadar 20 milyon 388 bin fidan ormanlarımızla buluşacak. İzmir'de 2021 süresinde 12 milyon 775 bin ağaç dikmiş olacağız. Onları gözümüz gibi koruyalım. Ormanlara girişle ilgili kısıtlayıcı karar almıştık, kolluk teşkilatı fevkalade gayret sarf ettiler. Ormanda usulsüz işleri engellediler. İzmirli hemşerilerim de duyarlılık gösterdiler ve gayri nizami işlerden kaçındılar. Herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İZMİR'DE YIL SONUNA KADAR 12 MİLYON 775 FİDAN

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise, yaptığı konuşmada Yakaköy Mahallesi'nde geçen yıl 12 Temmuz'da çıkan yangının yaklaşık 40 dakika içerisinde söndürüldüğünü belirterek, "Burada 3 bin kızılçam, 1000 mavi servi, 25 hatmi ve 10 leylandi dikeceğiz. Yıl sonuna kadar, İzmir ve Manisa'da toplamda 20 milyon 388 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bunların 12 milyon 775'i İzmir'de, 7 milyon 613 bini Manisa'da dikilecek" dedi.

GELECEĞE NEFES OLDULAR

Konuşmaların ardından, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, birlikte fidan dikti. İlkokuldan üniversiteye kadar çeşitli yaş gruplardan öğrenciler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, Milli Ağaçlandırma Günü'nde gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak adına, fidanlarını dikti.

İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Türkiye, Kasım, Milli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE, 65 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika
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