Son Dakika Haberleri: İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler botta bulunan 25 Suriye, 11 Filistin ve 8 Eritre uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan teknede bulunan 13 Suriye, 5 Filistin, 2 Libya ve 1 Gine uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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