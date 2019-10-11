Son Dakika Haberleri: İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 65 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 65 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme'nin Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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