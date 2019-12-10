İzmir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 65 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu fark etti. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 25 Suriye, 11 Filistin ve 8 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ise fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan hareketli tekne içerisindeki 13 Suriye, 5 Filistin, 2 Libya ve 1 Güne uyruklu olmak üzere toplam 21 kaçak göçmen yakalandı.



65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR