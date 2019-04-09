Son Dakika Haberleri: İzmir'de 65 Kişi Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı (1)

İzmir'de 65 Kişi Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı (1)

55 dakika önce

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama...

İzmir'de 65 Kişi Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı (1), System.String[]
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonların sürdüğü belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:35 Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir, Güncel
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