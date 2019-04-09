İzmir'de 65 Kişi Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı (1)
55 dakika önce
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama...
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonların sürdüğü belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:35 Kaynak: DHA
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