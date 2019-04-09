İzmir'de 65 Kişi Hakkında Fetö'den Yakalama Kararı (2)

İZMİR merkezli olarak farklı illerde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin de bulunduğu 65...

İZMİR merkezli olarak farklı illerde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli muvazzaf askerler ile üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekipleri şüphelilere gözaltına almaya başladı.



Bugün sabah saatlerinde, İzmir merkezli olarak, FETÖ/PDY'ye yönelik 2 ayrı operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, İzmir, Ankara, Manisa, İstanbul, Adana, Balıkesir ve Konya'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubayların da aralarında yer aldığı, haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon yaptı. Devam eden operasyonda birçok şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında hastanelerde görev yapanların ve üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin de bulunduğu 24 kişiye yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli olarak Şanlıurfa, Sinop, Diyarbakır, Uşak, Kütahya ve Manisa'da yapılan baskınlarda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü bildirildi. - İzmir

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