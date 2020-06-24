İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?

İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü

Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi

4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi

Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak

Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar

7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı