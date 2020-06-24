İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 65 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran tarihinde Dikili ilçesi açıklarında 29 sığınmacının ve Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 2 adet can salı içerisinde bulunan 36 sığınmacının yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:07 Kaynak: İHA
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