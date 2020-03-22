İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşılıyor - Son Dakika

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip kurdu. Ekipler, belirlenen adresleri ziyaret ederek, hem önlemleri anlattı, hem de 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını sordu.

Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yurta birçok önlem alındı. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

İzmir 'de Karşıyaka Belediyesi, yalnız yaşayan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için, yaklaşık 100 kişilik ekip kurdu. Görevliler, bu kişilerin evlerine giderek, ihtiyaçlarını sordu. Belediye ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlardan kendilerine 0232 399 4000 numaraları telefon hattından ulaşmasını istedi.

Ekipte yer alan Ezgi Alkılıçgil, sokakta iki veya üç kişiden oluşan 17 ekibin bulunduğunu, belirlenen adreslere giderek 65 yaş üstü kişileri hem bilgilendirdiklerini, hem de yalnız yaşayanların alışverişini yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda gittikleri adreslere ücretsiz ekmek götürdüklerini de aktaran Ezgi Alkılıçgil, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bize verilen telefon numaralarından ulaştıkları takdirde temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi. Belediyenin sokakları ilaçladığını, ilçedeki birçok yerde bulunan bankları kaldırdığını anlatan Alkılıçgil, "Biz de gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Ne kadar çok evde kalırsak, o kadar ülke olarak bu hastalığı yenebiliriz. Belediye Başkanımız Cemil Tugay da bununla ilgili çalışıyor. Farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı daha da rahat ettirmeye çalışıyoruz. Evden çıkmadıkları takdirde ihtiyaçlarını da karşılayamayabiliyorlar" dedi.

'KURALLARA UYUYORUZ'

İlçenin 27 mahallesinde 65 yaş üstü vatandaşların yoğunlukta bulunduğunu ve bu kişilerin genellikle yalnız yaşadıklarını söyleyen Alkılıçgil, şöyle devam etti:

"Yalnız yaşayanlar çok fazla. Bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yalnız yaşayan, hasta olan vatandaş varsa bunları belirleyeceğiz. İhtiyaçlarını gidermek için çabalıyoruz."

Evde kalınması çağrısına uyan Serpil Kavunoğlu (70), "Biz her şeyimizi aldık. İhtiyaç olduğu zaman belediyeye de başvuru yapacağız. Evlerimizde kalalım. Hem kendimize, hem gençlerimize, hem de yurdumuza yardımcı olalım. Bunu ancak hep birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Atlatamazsak da kaderde ne varsa onu yaşayacağız" dedi.

Yine evinde zaman geçiren İsmet Suluyurt (72) ise, "Gazete okuyoruz, televizyon izliyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Alınan kurallara uymak lazım. Bunu yapalım ki hastalığı atlatalım. Elimizden başka bir şey gelmiyor" diye konuştu.

İbrahim Erkan Arık da, "Yalnız yaşıyorum. İhtiyaçlarımı çocuklarım karşılıyor. Bundan sonra hastalık bitene kadar da çıkmam. Her şeye dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.