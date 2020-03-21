İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara toplu ulaşımda kısıtlama - Son Dakika
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İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara toplu ulaşımda kısıtlama

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.

İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara toplu ulaşımda kısıtlama, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ulaşımda kullandığı avantajlı kartların geçici süreliğine askıya alındığı duyurdu. Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:12 Kaynak: İHA

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