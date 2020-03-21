İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı - Son Dakika

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İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı
25 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilen koronavirüs nedeniyle olağanüstü süreç yaşandığını vurguladı.
Özellikle ileri yaşlardaki bireylerin yer aldığı birinci derecede riskli gruba yönelik koruma tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Soyer, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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