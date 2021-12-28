İzmir'de 66 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, denizde mahsur kalan 66 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında saat 08.15'te bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, can salı içerisindeki 31 göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.