İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

İzmir'deki geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Mayıs'ta il genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 34'ü ifadelerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden ise 32'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü hakimlikçe serbest bırakıldı. Bunlardan ikisine adli kontrol şartı getirildi.

Tutuklanan zanlılar arasında, bir kadını zorla alıkoyduğu ve uyuşturucuya alıştırdığı suçlamasıyla bir televizyon programında gündeme gelen A.B'nin de olduğu belirtildi.

Operasyon

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretiyle uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde 25 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen operasyonla bu sayı 69'a çıkmıştı.