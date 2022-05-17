İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

17.05.2022 09:46
İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama

İzmir'deki geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İzmir'deki geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Mayıs'ta il genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 34'ü ifadelerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden ise 32'si tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü hakimlikçe serbest bırakıldı. Bunlardan ikisine adli kontrol şartı getirildi.

Tutuklanan zanlılar arasında, bir kadını zorla alıkoyduğu ve uyuşturucuya alıştırdığı suçlamasıyla bir televizyon programında gündeme gelen A.B'nin de olduğu belirtildi.

Operasyon

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretiyle uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta Ödemiş, Tire, Buca ve Selçuk ilçelerinde 25 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen operasyonla bu sayı 69'a çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı Son dakika haberleri | Yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı Son dakika haberleri... İzmirli solist evde ölü bulundu Son dakika haberleri... İzmirli solist evde ölü bulundu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:29 Nişan töreninde damadına elini öptürmemesi dikkat çekmişti! Tatlıses: Bilen bilir kimseye öptürmem
16:27 Fatih Terim'den 22 yıl önceki UEFA zaferi hatırlatması
16:16 Bir okulun kapısına gelen timsah yetkiler tarafından böyle yakalandı
16:14 Bilim insanları aylardır bu mağaraya girmek için hazırlık yapıyorlardı! Balta vurulmamış, ender bitkilerin olduğu orman tespit edildi
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:37:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 69 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 32 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement