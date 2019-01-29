İzmir'de 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
1 saat önce
İZMİR'de, bir TIR'ın deposundan dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi hafif yaralandı.
İZMİR'de, bir TIR'ın deposundan dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Sabuncubeli mevkisinde meydana geldi. Manisa
'dan İzmir
yönüne giden bir TIR'ın deposundan, yola mazot sızdı. Mazotun kayganlaştırdığı yolda, 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: DHA
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