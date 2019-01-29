Son Dakika Haberleri: İzmir'de 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

İzmir'de 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

İZMİR'de, bir TIR'ın deposundan dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

İzmir'de 7 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
İZMİR'de, bir TIR'ın deposundan dökülen mazotun kayganlaştırdığı yolda meydana gelen zincirleme kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sabuncubeli mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden bir TIR'ın deposundan, yola mazot sızdı. Mazotun kayganlaştırdığı yolda, 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Manisa, İzmir, Güncel
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