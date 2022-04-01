İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

01.04.2022 13:53

İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 7 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı hayvan damında yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 7 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı hayvan damında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde 19 Ağustos 2021'de Osman Küçük'ü (58) kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ'nin (58) ilçedeki bir hayvan damında saklandığını belirledi.

Şüpheli ile hayvan damının sahibi C.D, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden C.İ'nin, birlikte alkol aldıkları Osman Küçük'ün tartışma sırasında bıçakla saldırdığını, bunun üzerine kendisini baltayla savunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Urla'da yaşayan Osman Küçük, 19 Ağustos 2021'de Yenikent Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuş, incelemede maktulün kafasına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika


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