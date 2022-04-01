İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

01.04.2022 23:02
İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, saklandığı hayvan damında yakalanan yaklaşık 7 aydır aranan cinayet zanlısı tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, saklandığı hayvan damında yakalanan yaklaşık 7 aydır aranan cinayet zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde 19 Ağustos 2021'de Osman Küçük'ü (58) kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ'nin (58) ilçedeki bir hayvan damında saklandığını belirledi.

Şüpheli ile hayvan damının sahibi C.D, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden C.İ'nin, birlikte alkol aldıkları Küçük'ün tartışma sırasında bıçakla saldırdığını, bunun üzerine kendisini baltayla savunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.İ. tutuklandı, C.D. serbest bırakıldı.

Olay

Urla'da yaşayan Osman Küçük, 19 Ağustos 2021'de Yenikent Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuş, incelemede maktulün kafasına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Hisarcık, Cinayet, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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