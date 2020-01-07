İzmir'de 7 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, eylem arayışında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi.
Çatışma bölgeleriyle irtibat halinde ve DEAŞ elebaşının öldürülmesinin ardından eylem arayışında oldukları tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kent merkezi ve Tire ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.