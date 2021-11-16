"7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi" açıldı - Son Dakika

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi"nin açılışı İzmir'de gerçekleştirildi.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla enstitünün atölyelerinde hazırlanan Yunus Emre sergisi, İzmir Valiliğinde açıldı.

Serginin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Komutanlığı Vekili Kıdemli Albay Ayhan Ülger ile davetliler katıldı.

Vali Köşger ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından sergiyi gezerek minyatür, tezhip, hat, naht, dokuma, seramik, kilim gibi eserlerden oluşan ürünleri inceledi ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen'den bilgi aldı.

Sergi anı defterini imzalayan Vali Köşger, Eskişehir Valiliğine ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, Vali Köşger'e tablo hediye ederek konukseverliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünün, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Projesi" kapsamında hazırladığı sergi, daha önce Van, Trabzon ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilmişti. İzmir Valiliğinin giriş salonunda yer alan sergi, 18 Kasım'a kadar görülebilecek.