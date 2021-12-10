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İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı - Son Dakika

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

10.12.2021 18:42
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla 7 ailenin şikayette bulunduğu öğretmen, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest kalan öğretmenin tedbiren görevinden alındı.

Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir lisede ücretli öğretmenlik yapan S.E.'nin, kendilerini taciz ettiğini öne sürdüğü 7 öğrenci durumu ailelerine bildirdi. 7 öğrencinin ailesi cinsel taciz suçlamasıyla, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Öğretmen, ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddeden öğretmen, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

TEDBİREN GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, okulda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.E.'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbiren görevine son verildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Öğretmen, Jandarma, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı - Son Dakika
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