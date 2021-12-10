Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir lisede ücretli öğretmenlik yapan S.E.'nin, kendilerini taciz ettiğini öne sürdüğü 7 öğrenci durumu ailelerine bildirdi. 7 öğrencinin ailesi cinsel taciz suçlamasıyla, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek öğretmen S.E. hakkında şikayetçi oldu.
Öğretmen, ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli S.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddeden öğretmen, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, okulda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.E.'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tedbiren görevine son verildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı - Son Dakika