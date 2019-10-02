Son Dakika Haberleri: İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 tutuklama
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İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 tutuklama

46 dakika önce

İzmir'de bir minibüste yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 tutuklama, System.String[]

İzmir'de bir minibüste yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesinde bir minibüste ele geçirilen yaklaşık 700 kilogram "skunk" maddesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.

Olay

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 30 Eylül'de, GBT sorgulaması sırasında kaçan bir şüphelinin düşürdüğü anahtardan yola çıkılarak minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmiş, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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