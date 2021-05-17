İzmir'de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botları arızalanan düzensiz göçmenlerin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 71 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 12 Mayıs günü saat 04.30'da Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun arızalandığı bilgisine ulaştı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

13 Mayıs günü saat 05.15'te Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği ve 14 Mayıs'ta saat 06.00'da 15 sığınmacının Dikili ilçesi Denizköy açıklarında yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilerek, göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkartılan 71 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)