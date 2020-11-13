İzmir'de 71 yaşındaki koca eşini baltayla öldürdü - Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray'ın milli takım kampında olan bir futbolcusu koronavirüse yakalandı

İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak

Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu