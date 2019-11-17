Son Dakika Haberleri: İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 72 düzensiz göçmeni yakaladı.


Sahil Güvenlik ekipleri Menderes Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 55 Afganistan, 9 Suriye, 6 Orta Afrika, 1 Kongo ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı
Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]