Son Dakika Haberleri: İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 72 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 72 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 72 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün saat 08.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen fark edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün Sahil Güvenlik ekiplerince İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu fark edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.


Yakalanan 72 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Karaburun, Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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