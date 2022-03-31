72 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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İzmir'de yol kontrolünde durdurulan bir araçta 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mart'ta Eğridere Mahallesi'nde yol kontrolünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 65 sikke ile 7 obje ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.